Newcastle, rottura del crociato per capitano Lascelles. Tornerà nel 2025

Batosta per il Newcastle che perde per un gravissimo infortunio il capitano Jamaal Lascelles, che era uscito in lacrime nel corso della gara di ieri con il West Ham. Oggi, l’esito degli accertamenti è stato implacabile: rottura del crociato e 2024 finito.

Il club lo fa sapere in un comunicato: “Dopo una visita specialistica, dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana e resterà fuori per un periodo compreso tra sei e nove mesi. Tutti al Newcastle United porgono i migliori auguri a Jamaal per una completa e rapida guarigione”.

Foto: twitter Newcastle