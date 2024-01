Newcastle, Joelinton si è operato: tornerà in campo a maggio

Joelinton salterà quasi tutta la stagione per infortuni, lo rende noto il Newcastle. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club sulle sue condizioni: “Il Newcastle United può confermare che Joelinton è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico per un infortunio alla coscia riportato all’inizio di questo mese. Il centrocampista inizierà ora un periodo di riabilitazione supervisionato dallo staff medico del club e dovrebbe tornare in campo nel maggio 2024″.

Foto: Instagram Joelinton