Newcastle, ecco Botman. Confermato l’accordo con il Lille

Sven Botman si appresta ad essere un nuovo calciatore del Newcastle. Dopo aver completato le visite mediche nella giornata di ieri, il difensore ex Lille ha firmato un contratto quinquennale con i Magpies. Entro fine settimana l’annuncio ufficiale del suo passaggio ai Magpies. L’annucio dell’accordo è arrivato dal canale social del Newcastle.

