Newcastle-Crystal Palace, Tonali entra in campo al 69′. Applausi del St James’ Park

Il St James’ Park abbraccia Sandro Tonali. E lo fa per ben due volte. La prima intorno al 30′ del primo tempo, quando Sandro Tonali si è alzato dalla panchina per effettuare il riscaldamento a bordocampo tra gli applausi dei propri tifosi. Al 69′ di gioco, con il Newcastle vanti per 4-0, Howe effettua una tripla sostuzione: tra loro, ecco anche Tonali che prende il posto di Bruno Guimarães. Come accaduto nel primo tempo, grandi applausi per il centrocampista italiano.

Foto: Twitter Newcastle