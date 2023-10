Newcastle-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Tonali in panchina

Il Newcastle ha mostrato grande sostengo a Sandro Tonali dopo il caso scommesse, convocandolo anche per la sfida di oggi contro il Crystal Palace. L’ex Milan, però, inizierà la partita dalla panchina. Vedremo se ci sarà spazio a partita in corso per il centrocampista italiano.

NEWCASTLE: Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Bruno G., Longstaff, Joelinton; Murphy, Gordon, Wilson. All. Howe

CRYSTAL PALACE: Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Doucouré, Lerma, Huges; Aywe, Mateta, Edouard. All. Hodgson

Foto: Twitter Newcastle