Newcastle, bastano sei minuti a Tonali per trovare il primo gol in Premier

Bastano appena quattro minuti a Sandro Tonali per trovare il suo primo gol in Premier League. Il centrocampista italiano ha segnato al 4′ di Newcastle-Aston Villa, portando i Magpies in vantaggio: inserimento in area e in scivolata chiude in rete un cross proveniente dalla sinistra.

foto: Instagram Newcastle