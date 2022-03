Neville sul futuro di CR7: “Sarà lui a decidere, non lo United. Dipenderà dal progetto, vuole vincere”

La giornata di ieri, in Premier League, è stata dominata dalla prestazione che Cristiano Ronaldo ha offerto contro il Tottenham, con una tripletta che ha permesso al Manchester United di superare la formazione di Antonio Conte e al calciatore di diventare il miglior marcatore nella storia del calcio.

La gara ha riaperto anche il dibattito sulla possibile permanenza del numero sette, con l’ex difensore dei Red Devils Gary Neville che negli studi di Sky Sports ha affermato: “Sarà una decisione che prenderà Cristiano Ronaldo, non il club. Il punto è se lui ha voglia di restare, gli manca un altro anno di contratto e credo che dipenderà molto dal progetto. Per la sua grandezza e la sua carriera lui è esigente, vuole vincere ogni partita. Ovviamente ci sono cose che lui non può fare: sicuramente non può essere un uomo per una squadra che punta a fare un pressing alto”.

Foto: Instagram Manchester United