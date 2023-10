Neville: “Il Manchester United è diventato un cimitero per i calciatori”

La sconfitta per 3-0 con il City ha lasciato molti strascichi in casa Manchester United. L’ultimo attacco ai Red Devils arriva dall’ex Gary Neville che ha definito la squadra di Ten Hag “un cimitero per i calciatori”. Ecco le sue parole a Sky:

“Ogni allenatore che arriva allo United inizia a pensare che ad un certo punto ci sia un problema con Ten Hag. Quando pensiamo ai giocatori che compriamo per 50, 60 o 70 milioni, che optano per lo United dopo aver rifiutato altre squadre, questo finisce per diventare un cimitero per loro. C’è un’aura di negatività attorno al club che non scompare. Erik Ten Hag è un allenatore fantastico, così come José Mourinho, non possiamo negarlo. Ciò che bisogna chiedersi è come mai non riescono ad avere successo in questo club. Questa è la domanda”.

Foto: mirror