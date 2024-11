Neville: “Felicissimo per Rodri. Cercare di oscurare i successi altrui è sinonimo di poca classe”

“Sono piuttosto offeso dalla reazione nei confronti di Vinicius Jr per non aver vinto, specialmente da parte dei suoi colleghi professionisti. Rodri non è solo un giocatore eccezionale, ma è stato fondamentale sia per il club che per la nazionale durante un grande torneo. È il genere di giocatore che il mondo del calcio dovrebbe supportare. Parliamo spesso di una mancanza di forte leadership nelle squadre di oggi, e Rodri esemplifica quella qualità. La sua coerenza e le sue prestazioni di alto livello sono straordinarie.”

Poi sul Pallone d’Oro vinto da Messi: “L’anno scorso, personalmente sentivo che Lionel Messi non meritasse di vincere il premio, ma questa situazione è degenerata su una scala maggiore. Sono così felice per Rodri, lo merita davvero per il suo contributo settimana dopo settimana sia per club che per nazionale”.

“Sebbene il Real Madrid ospiti alcuni dei nomi più grandi nella storia del calcio, sarebbe stato incoraggiante vedere Vinicius Jr partecipare agli awards, congratulandosi con Rodri e esprimendo le sue aspirazioni per il prossimo anno. Questo è ciò che significa vera classe. Vinicius è un talento straordinario che senza dubbio rivendicherà questo onore in futuro, ma cercare di oscurare i successi degli altri è, per me, niente meno che privo di classe.”