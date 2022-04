Neville duro: “In 42 anni che seguo lo United non l’ho mai visto così male”

Notte da incubo per il Manchester United, che ieri ha perso per 4-0 a Liverpool privo di Cristiano Ronaldo. A commentare la disfatta dei Red Devils è stato il grande ex Gary Neville che a Sky Sport è stato durissimo: “Il Manchester United era a un milione di miglia dal Liverpool in ogni reparto. Dentro e fuori dal campo. È stata una serata che fa riflettere, ma ce lo aspettavamo. Nessun tifoso del Man Utd è venuto qui con alcuna speranza particolare anche perché questa squadra non ha niente che ti fa pensare a qualcosa di positivo. Certo, ci sono dei giocatori decenti su quel campo e un po’ di talento ma niente più. Non so come si sia arrivati ad oggi. Penso che sia il minimo storico mai visto in 42 anni. Non l’ho mai visto così male”.

FOTO: Mirror