Neville contro ten Hag: “United disgustoso, questo è un giorno scioccante. Vergogna assoluta”

Dagli studi di Sky Sport, l’ex leggenda dell’Old Trafford Gary Neville è stato durissimo nei confronti di Erik ten Hag dopo la sconfitta per 3-0 contro il Tottenham: “Questo è un giorno scioccante, un giorno che fa riflettere. Questo è un giorno davvero brutto per Ten Hag. Questo riassume il Manchester United di oggi. Sono stati una vergogna assoluta. È una delle peggiori performance che abbia mai visto sotto Ten Hag. E questo è tutto dire. È stata davvero una pessima partita”.

Poi ha proseguito: “Oggi mi ha scioccato vedere quanto in basso siano caduti. È stato davvero un brutto momento. So che David Moyes ha avuto delle brutte esperienze nei primi periodi allo United, così come Ole Gunnar Solskjaer lungo il percorso, poi Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ralf Rangnick, ma oggi mi è sembrato uno di quei giorni in cui sono sprofondati davvero in basso”

Foto: Instagram Manchester United