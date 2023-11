Neuer: “Tornare in campo è stato speciale. In Champions per ora percorso perfetto”

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild in merito al suo ritorno in campo, dopo il gravissimo infortunio, e sul percorso dei bavaresi in Champions.

Queste le sue parole: “Finora abbiamo superato la fase a gironi a pieni voti e a punteggio pieno. Possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione e siamo contenti di aver vinto. Il ritorno in campo? È una sensazione speciale. Ore 21, a casa, atmosfera fantastica: ogni bambino lo sogna”.

Foto: Instagram Neuer