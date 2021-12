Neuer sul Salisburgo: “Hanno già creato problemi a grandi avversari giocando un bel calcio. Non bisogna sottovalutarli”

Manuel Neuer ha commentato il sorteggio odierno che vedrà come avversario del suo Bayern Monaco il Salisburgo: “Li conosciamo bene, lì abbiamo già affrontati in Champions League. Non sarà facile ma dobbiamo avere fiducia e voler uscire dal campo vincendo entrambe le partite. Loro sono passati meritatamente alla fase ad eliminazione diretta e hai già creato problemi a grandi avversari. Sappiamo che giocano un buon calcio. Entriamo in campo da favoriti, ma non sottovalutiamo nessun avversario”.

FOTO: Twitter Bayern