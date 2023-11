Neuer su Icardi: “Dobbiamo prestare attenzione, è un attaccante che ha qualcosa in più degli altri”

Manuel Neuer, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi parecchi mesi, è tornato a guidare il Bayern Monaco dalla porta e oggi ha parlato in conferenza stampa in vista del match col Galatasaray, soffermandosi anche su Mauro Icardi: “Sappiamo che è un attaccante che ha qualcosa in più di molti altri ed è molto scaltro in area. E’ molto forte ma so a cosa prestare attenzione”.

Foto: sito ufficiale Galatasaray