Neuer si ferma ancora: il portiere del Bayern out circa due mesi

Manuel Neuer si ferma ancora: come riportato dalla Bild, il portiere del Bayern Monaco sarà costretto al forfait per circa 6-8 settimane. I problemi ai piedi continuano a tormentare il tedesco, che ora pare aver perso sensibilità soprattutto al piede sinistro. Ci vorranno dunque diverse settimane prima di poterlo vedere nuovamente in campo.

Foto: Instagram Neuer