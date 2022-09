Neuer: “San Siro è sempre emozionante. Inter? È forte, le prestazioni in campionato non contano”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha così parlato della sfida di domani a San Siro: “Abbiamo un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, giocare in uno stadio così è qualcosa di particolare anche per me, è sempre emozionante. Il sostegno dei tifosi c’è sempre, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera. Siamo tra i favoriti, sono sempre i soliti sospetti: non giriamoci attorno. Negli ultimi anni abbiamo sofferto anche alcune sconfitte amare, per esempio contro il Villarreal, per questo vogliamo andare avanti e mostrare il nostro valore. Siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo. Inter? La Champions è una cosa diversa rispetto al campionato e questa è una chance per l’Inter di rialzarsi. Dobbiamo dimenticare quanto visto in campionato per concentrarci su un avversario che è forte”.

Foto: Twitter Bayern