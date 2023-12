Neuer: “Ritiro nel 2024? No, ho ancora tanti obiettivi sportivi da raggiungere”

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild su cosa si attende dal 2024: “Ritiro nel 2024? L’unica cosa che posso dire è che ho ancora in mente degli obiettivi sportivi per i quali ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Non ho mai detto che avrei giocato fino a 40 anni, purché mi fossi divertito e avessi potuto mostrare cosa sapevo fare e cosa era necessario”.

Foto: Instagram Neuer