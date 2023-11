Neuer: “Non vedo l’ora di rigiocare la Champions. Nazionale? Spero di tornare l’anno prossimo”

Manuel Neuer, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi parecchi mesi, è tornato a guidare il Bayern Monaco dalla porta e oggi ha parlato in conferenza stampa in vista del match col Galatasaray: “Solo felice, le prime partite sono andate bene. Il corpo ha bisogno di tempo per reagire, ma prima delle gare mi sono sempre sentito bene. Non vedo l’ora di giocare di nuovo la Champions League”.

Infine, con la Nazionale: “Se sarò con la Germania nelle prossime convocazioni? No, non andrò per questioni mediche. Ma spero di tornarci l’anno prossimo”.

Foto: Instagram Neuer