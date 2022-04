Neuer: “Non siamo brillantissimi. Con il Villarreal non si può scherzare, sono forti nelle ripartenze”

Manuel Neuer, capitano del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Villarreal. I tedeschi devono ribaltare l’1-0 subito in Spagna all’andata.

Queste le sue parole: “Abbiamo una squadra ambiziosa e non possiamo scherzare dopo la sconfitta dell’andata. Non abbiamo giocato bene in Spagna, anche in campionato veniamo da una vittoria sofferta nel finale. Non siamo brillantissimi, è vero, ma dobbiamo vincere per provare a qualificarci alla semifinale. La cosa positiva è che la qualificazione dipende ancora da noi. Il Villarreal? È forte in contropiede, li abbiamo studiati, sono una squadra con giocatori rapidi e che sanno come colpirti. Cercheremo di sfruttare al massimo le nostre qualità, inoltre potremo contare sul supporto del nostro pubblico. Non abbiamo paura”.

Foto: Twitter Bayern