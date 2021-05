Neuer: “Non ho intenzione di smettere con la Nazionale. Ottimo rapporto con Flick”

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Germania, il portiere Manuel Neuer si è soffermato anche sul suo futuro: “Mi diverto sempre con la nazionale, mi piace indossare la maglia della Germania. Finché sto bene e il mio corpo mi dice che posso continuare, non ho intenzione di terminare la mia carriera in nazionale. L’arrivo di Flick? La mia carriera non dipende da chi è l’allenatore. Lui è bravo, penso che tutti sappiano che ho un ottimo rapporto con Flick”.

Foto: Twitter Bayern