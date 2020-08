Neuer: “Mi dispiace per Ter Stegen. Non abbiamo mai mollato”

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato ieri sera nel post gara della sfida stravinta contro il Barcellona. Queste le parole del numero uno bavarese: “Non abbiamo mollato un minuto e volevamo sempre giocare d’attacco. Anche il Barça è forte davanti. Sapevamo che i gol potevano arrivare abbiamo cercato di giocare nella loro area fino alla fine e in questo modo abbiamo vinto. Mi dispiace un po’ per Ter Stegen, per i gol che ha subito. Ovviamente questo è un bene per noi ma non augurerei una cosa del genere a nessuno dei tuoi compagni di nazionale”.

Foto: profilo twitter Bayern