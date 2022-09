Neuer: “Inter squadra intelligente. Sa difendere molto bene, ma penso che proverà a giocare”

Weekend deludente non solo per l’Inter ma anche per il Bayern Monaco, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, fermato sul pari dall’Union Berlino. Intervistato dai media tedeschi, Manuel Neuer ha così parlato della sfida di mercoledì a San Siro: “È una squadra intelligente che sa difendere molto bene, ma penso ci sia possibilità che l’Inter provi a giocare di più. Così potremo provare a rubare palla a centrocampo e fare meno strada per arrivare alla porta avversaria“.

Foto: Twitter Bayern