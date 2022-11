Neuer: “In Qatar il mio ultimo Mondiale? Non deve necessariamente essere così. Ovvio, dovessimo vincerlo…”

Manuel Neuer portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha parlato a La Bild in merito ai Mondiali in Qatar e del desiderio di continuare la sua esperienza in Nazionale.

Queste le sue parole: “Suppongo che per me questo sarà l’ultimo Mondiale ma non si sa mai, non deve necessariamente essere così. Ovvio, dipenderà poi da cosa accadrà. Dovessimo vicnerlo magari potrei anche pensare di dire addio alla Nazionale. Non ho paura di dire che vogliamo essere campioni del Mondo. Sappiamo che ci sono tante rivali forti”.

Foto: twitter Bayern