Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer dichiara sul suo profilo Instagram di avere un cancro alla pelle che lo ha costretto ad operarsi già ben tre volte. Insieme alla moglie ha appena lanciato una linea di prodotti per la pelle e per la protezione da sole. Un’ ulteriore sfida per il numero 1 tedesco che dovrà compiere probabilmente la parata più importante della sua vita.

Foto: Twitter Bayern