Neuer giustifica la papera dell’1-1: “Mi aspettavo la palla in modo diverso, più verso il petto. E’ stato brutale”

Eroe fino al minuto 87′ Manuel Neuer è stato protagonista negativo del Bayern Monaco, che con una sua papera ha aperto alla rimonta decisiva del Real Madrid.

Il portiere, alla stampa tedesca, ha così parlato: “Devo dire che mi aspettavo la palla in modo diverso, più verso il petto. È andato un po’ più in alto e non mi aspettavo che ci fosse una piccola macchia nell’erba. Questo 1-1 è brutale. È amaro essere eliminati in questo modo con il punteggio di 0-1 fino all’85° minuto di gioco. Eravamo già un passo avanti, ci siamo visti in finale, non ci sono parole”

Foto: Instagram Neuer