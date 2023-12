Neuer festeggia la 700 presenze in carriera: “Traguardo importante, sto bene. Non mi aspettavo di essere così in forma dopo l’infortunio”

Manuel Neuer ha festeggiato ieri, contro il Manchester United, le 700 presenze in carriera con una prestigiosa vittoria ad Old Trafford, senza subire reti. Il portiere del Bayern Monaco ha dichiarato: “Eravamo molto arrabbiati per la nostra prestazione contro l’Eintracht Francoforte. Abbiamo mostrato una reazione oggi. L’allenatore è soddisfatto; ha detto che è orgoglioso di noi perché abbiamo dato tutto ed è per questo che abbiamo vinto oggi. Dobbiamo dare il massimo in ogni competizione. Abbiamo una squadra che può sicuramente competere per il titolo”, ha detto a Prime Video.