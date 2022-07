Neuer esulta: “de Ligt farà crescere il livello della difesa del Bayern. Non impiegherà molto ad ambientarsi”

Intervistato dalla Bild, Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, incensa il nuovo acquisto del club bavarese, Matthijs de Ligt che in giornata sarà ufficializzato come nuovo calciatore del Bayern.

Queste le sue parole: “Il club ha fatto un grande acquisto con de Ligt. È davvero uno che può guidare la difesa, uno che ha carisma, è un grande difensore. Dalla mia sensazione, per come l’ho visto ultimamente, è molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta semplicemente con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro. È importante mostrare leadership in difesa, anche in termini di linguaggio del corpo, ed è quello che ha fatto molto David Alaba. Fondamentalmente, come difensore, sei grato quando hai giocatori che possono guidare da dietro”.

Foto: twitter Bayern