Neuer da record: è il portiere con più presenze nella storia dei Mondiali

Spagna-Germania è finita 1-1, un match che era fondamentale per la squadra di Flick, che ora si giocherà tutto contro il Costa Rica. Serata sicuramente da ricordare, invece, per Manuel Neuer, che ha raggiunto quota 18 presenze in un Mondiale, diventando il primo portiere per partite giocate a parimerito con Taffarel (ex portiere Brasile) e Maier (ex portiere Germania). Nell’ultima partita del girone, quella contro il Costa Rica, Neuer andrà in vetta alla classifica in posizione solitaria.

Foto: Instagram Neuer