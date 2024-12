Neuer chiede scusa: “L’episodio è stato fondamentale per la sconfitta, fa male e mi dispiace”

Prima delusione stagionale per il Bayern Monaco, che esce agli ottavi della Coppa di Germania per mano del Bayer Leverkusen. L’episodio chiave della gara è arrivato dopo soli 17 minuti Manuel Neuer ha rovinato tutti i piani: il portiere ha sbagliato completamente il tempismo di un’uscita e ha travolto Frimpong, ricevendo un cartellino rosso, il primo della sua carriera dopo 866 partite. Neuer ha spiegato: “L’episodio è stato ovviamente fondamentale nella partita, fa male e mi dispiace. L’ho visto arrivare e volevo risolvere la situazione andando in avanti. Non ho toccato la palla, l’arbitro ha deciso di fischiare e darmi un cartellino rosso. Ho chiesto scusa a tutti in campo”.

Foto: Instagram Neuer