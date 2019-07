Neto si presenta: “Sono al Barcellona per lottare per la Champions”

Presentazione ufficiale e prime dichiarazioni da giocatore del Barcellona per Neto. L’ex portiere del Valencia ha firmato il contratto insieme al presidente del club catalano Bartomeu, rivelando il suo numero di maglia, il 13, per poi parlare dei motivi legati alla scelta del Barcellona e i suoi obiettivi. “La ragione principale per la quale ho voluto il Barcellona è lottare per la Champions, darò il massimo per vincerla. Sin dal primo momento qui, mi sono reso conto della grandezza di questo mondo. Qui tutti gli anni l’obiettivo è vincere la Champions, è un motivo di grande orgoglio per un professionista perché ho perso una finale e so cosa voglia dire questa competizione per tutti i tifosi. Tutto questo è un premio per tutto il mio lavoro, so cosa ho dovuto fare per essere qui, ed è motivo di orgoglio. L’importante è sapere sempre da dove veniamo e cosa abbiamo dovuto affrontare. Sono pronto e concentrato al 100% per fare il massimo con il Barcellona. La rivalità con Ter Stegen? Voglio crescere e migliorare, lo rispetto e quando si gioca insieme a calciatori di grande livello è meglio per tutti. Vengo qui a dimostrare le mie capacità, ho esperienza e so quali sono le mie qualità. Lui il migliore del mondo? Lo spero per lui, nella mia testa io sono il migliore, la penso in questo modo e sono ambizioso. Nella mia testa è chiaro l’intento di fare il massimo”.

Foto Twitter Barcellona