Nestorovski: “Tornare di nuovo in campo dopo sette mesi e mezzo è stato bellissimo”

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, è tornato oggi in campo dopo sette mesi e mezzo affrontando in amichevole il Koper: “Dopo sette mesi e mezzo di stop scendere di nuovo in campo è stato bellissimo. Sono contento perché è andata bene, il ginocchio non ha fatto scherzi. Adesso devo continuare ad allenarmi. Con il 4-2-3-1 personalmente mi trovo bene e ho notato che giorno dopo giorno stiamo migliorando. Ultimamente lavoriamo tanto su questo modulo e con il passare del tempo si vede che stiamo migliorando”.

FOTO: Sito Udinese