Nestorovski: “L’Italia è forte, ma abbiamo dimostrato di poterla battere”

L’attaccante della Macedonia del Nord, Ilija Nestorovski, ha parlato in vista della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “L’abbiamo preparata come le altre. Incontriamo una grande squadra, ma siamo concentrati su noi stessi e sul preparare al meglio la gara, magari provando di nuovo a vincere. Abbiamo già dimostrato di poter battere gli azzurri”.

Su Spalletti: “Si porta dietro il suo lavoro. Giocherà con il 4-3-3 di Napoli, i giocatori saranno motivati, so cosa diranno in ritiro: ‘Abbiamo perso contro di loro, non abbiamo giocato il Mondiale per colpa loro’. Ma noi siamo pronti, speriamo vada bene”.

Su che tipo di squadra è la Macedonia del Nord: “Abbiamo visto che possiamo giocare contro tutti. L’unica con cui penso che non possiamo giocare è l’Inghilterra (ride, ndr). Contro l’Ucraina possiamo giocarcela, è tutto aperto. Ma adesso siamo concentrati per giocare contro l’Italia e speriamo di fare tre punti. Dopo c’è Malta, ma niente è scontato. Vogliamo aprire questo girone e giocarlo sino alla fine”.

Foto: sito Udinese