Nestorovski: “Abbiamo tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’Italia”

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese e della Macedonia del Nord, ha parlato a La Repubblica in vista della sfida contro l’Italia di giovedì, per la semifinale playoff per Qatar 2022. La gara si disputerà al Barbera, stadio che l’attaccante dell’Udinese conosce bene vista la sua avventura in quel di Palermo.

Queste le sue parole: “Se da bambino avessi potuto disegnare la partita della mia vita, sarebbe stata questa. In una partita secca si può andare anche ai supplementari, ai rigori. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto anche se mancherà lo squalificato Elmas. Barbera? Ho letto che lo stadio sarà pieno al 100%, so che darà una grande spinta. Ma forse la FIGC ha dimenticato che Trajkovski come me conosce bene il campo. E poi abbiamo già fermato l’Italia: per quel pari del 2017 andò allo spareggio contro la Svezia e non si qualificò al Mondiale in Russia. Insomma, di carte ne abbiamo”.

Foto: Sito Udinese