Nesta: “Venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi”

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Nesta ha parlato della sfida di domani Monza-Roma. Qui di seguito le dichiarazioni del tecnico brianzolo.

“Io faccio il mio lavoro e venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi. Il modulo che useremo? A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità. Dipende anche dal periodo, quando saremo tutti al cento per centro vedremo se cambieremo. La Roma di Juric? Li abbiamo studiati, è una squadra che pressa forte e hanno una loro identità. Ivan Juric è un grande allenatore, mi piace molto. Pissili? Si vedeva già in Primavera che era forte. E’ un talento, questi giovani ora devono confermarsi a questi livelli”.

Foto: Instagram Monza