Nesta sulla sfida di Coppa Italia: “Il morale è importante, ci aiuterebbe a dare una svolta anche in campionato”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Bologna, valida per gli ottavi di finale, Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha condiviso alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club lombardo.

“Sicuramente è una partita tosta, una sfida contro un avversario che anche se mette qualche seconda linea è di livello. Sarà dura”.

Cosa vorrebbe dire eventualmente sfidare l’Atalanta ai quarti di finale anche per il morale di questa squadra?: “Il morale è importante, ci aiuterebbe ad andare avanti per dare anche una grande sterzata in campionato”.

Domani scenderà in campo qualche giocatore che ha avuto meno spazio?: “La partita di domani la dobbiamo sfruttare sia per passare per il turno che per recuperare i giocatori. Potrebbe essere una opportunità”.

