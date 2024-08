Nesta: “Sono soddisfatto, ero curioso di vedere il livello della squadra”

Il Monza si qualifica in Coppa Italia dopo aver battuto ai calci di rigore il Sudtirol.

Ai microfoni di Mediaset dopo il match ha parlato Alessandro Nesta.

Queste le sue parole: “La partita ha un valore, ma c’era curiosità per vedere a che punto fosse la squadra”.

A che punto è il tuo Monza? “Dobbiamo migliorare in tante cose, ma la partita l’abbiamo fatta abbastanza bene. Calcio d’agosto, lento e anche noioso. Qualcosa si vede, dobbiamo migliorare ma credo che la squadra abbia fatto abbastanza bene e sono contento”.

Puoi variare con i tre in mezzo al campo? “Sensi è un play che può giocare da solo, mentre Pessina e Bondo a due funzionano meglio. Con Sensi possiamo giocare anche a tre”.

Maldini può fare l’ultimo salto di qualità? “Può farlo. È un giocatore completo, il salto finale lo farà quando capirà quanto sia forte”.

Sensazioni sul campionato che sta per iniziare? “Per me è la prima volta, sono curioso. I problemi sono gli stessi che in B e in C, il mestiere è sempre quello. I giocatori sono più forti, ma alla fine il lavoro è quello”.

Foto: sito Monza