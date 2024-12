Nesta sempre più nei guai, l’Udinese torna a vincere a Monza (2-1). Brianzoli penultimi

L’Udinese passa all’U-Power Stadium: 2-1 contro il Monza, decide la rete di Bijol. La gara si sblocca dopo appena sei minuti con la rete di Lorenzo Lucca che sfrutta al meglio il cross. di Zemura e insacca di testa. Al minuto 8 sarebbe già arrivato lo 0-2 e la doppietta per Lorenzo Lucca nella sfida da poco iniziata tra Monza e Udinese. Annullato però il potente destro della punta friulana per una posizione di fuorigioco ravvisata sin da subita e confermata anche dal VAR. Il pareggio dei brianzoli arriva a inizio ripresa. Ripartenza avviata da Bianco, che trova Maldini tra le linee: il figlio d’arte entra in area ma al momento di concludere si vede murato. Ne approfitta Kyriakopoulos, che calcia forte e fa passare la sfera tra le gambe del portiere ospite Sava. Al 70′ l’Udinese torna avanti con la rete di Bijol: azione travolgente in percussione del centrale sloveno, che parte dalla difesa e conclude l’azione, aiutato anche da un Turati non perfetto, con un destro in diagonale. Termina così 1-2 all’U-Power Stadium, vince l’Udinese che sale a quota 20 punti. Il Monza, invece, resta penultimo a quota 10 punti.

Foto: Instagram Udinese