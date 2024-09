Nesta: “Se vinco sono un genio, se perdo un cretino”

Durante la Conferenza Stampa in vista del match contro l’Inter, ad una domanda riguardante l’avvio di stagione del suo Monza, Nesta ha risposto in modo colorito. Il tecnico ex Reggiana, ha chiamato i media a giudizi obiettivi ed analitici, spiegando come spesso le valutazioni degli allenatori varino soltanto in funzione dei risultati. Nesta parla poi di Daniel Maldini, protagonista di un buon avvio di stagione, e degli indisponibili.

Sui giudizi: “Non mi darei un voto, preferisco farlo fare agli altri. La prima partita è stata molto brutta, col Genoa meglio e a Firenze dovevamo gestire meglio. Il mio lavoro è portare a casa risultati, da cui poi dipendono le reazioni dell’ambiente, dei tifosi e di voi giornalisti. Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino, ma sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa come è giusto che sia”.

Su Maldini: “Maldini contro l’Inter è una questione giornalistica e mediatica. Personalmente mi occupo di campo e lui deve crescere ancora tanto. Ne è consapevole Daniel e lo sappiamo anche noi. Per quanto riguarda la partita prima della stessa voglio sempre vincere. In casa della Fiorentina non mi è piaciuta la nostra gestione del secondo tempo. L’ho già detto e lo ripeto. Se l’Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo”.

Gli indisponibili: “Vignato ha avuto un problema alla spalla mentre Birindelli sta recuperando prima del previsto. Gagliardini out. Dany Mota Carvalho, Sensi e Forson hanno recuperato”.

Foto: Instagram Monza