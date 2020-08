Nesta: “Provo tanta rabbia, lo Spezia non era più forte”

Sfumata la promozione in Serie A nonostante la vittoria di stasera, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta commenta così il mancato traguardo ai microfoni di DAZN: “Dentro di me ho tanta rabbia, per quello che abbiamo fatto meritavamo di più. Lo Spezia non era più forte e ha vinto soltanto perché aveva il doppio risultato. Dispiace per i miei ragazzi, hanno dato veramente tutto e meritavano un finale diverso”.

Foto: Twitter personale