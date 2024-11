Nesta: “Pessina out per un brutto colpo preso a Bergamo”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, prima della speciale partita contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: “Il segreto? Non sottolineo l’errore, ma il coraggio, sia con la palla che senza. Bisogna farle forte le pressioni. Il segreto per me è questo, non sottolineare gli errori quando si sbaglia”.

Su Pessina: “A Bergamo ha preso un brutto colpo, uno di quei dolori per il quale ci vuole un po’ di tempo. Non era al massimo, vedremo se lo terremo fuori o ci servirà più avanti”.

Sulla preparazione alla partita: “Se ho pensato di andare lungo su Djuric? Quando ci prendono giusta la pressione abbiamo lui che ha questa caratteristica. In base all’avversario si fanno le scelte giuste”.

Infine, sull’emozione di giocare contro il Milan: “E’ una partita particolare, sia col Milan che con la Lazio. Ma quando fischia l’arbitro penso al mio Monza perché abbiamo bisogno di fare punti”.

Foto: Instagram Monza