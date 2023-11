Nesta: “Ottima prova. Questa partita deve darci convinzioni”

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato a margine della sconfitta in Coppa Italia con il Genoa.

Queste le sue parole: “Una bella prestazione che mi è piaciuta. Mi sono divertito, e penso anche i giocatori. Peccato per il risultato. Ho visto una squadra che ha cambiato molto nelle ultime partite, ma che ha fatto una grande partita di personalità e di qualità. Le scelte sono state frutto dell’emergenza. Avevamo solo due centrali di difesa, abbiamo deciso di rischiarne uno, che era il più giovane. A quattro facciamo fatica, siamo andati a cinque. Questa partita ci deve dare uno spunto in più“.

Che risposte ha avuto dalla squadra? “Nessuno ha sfigurato. Ero sicuro che anche cambiando undici giocatori avremmo fatto una buona partita e così è stato. Abbiamo alternative e qualità. Queste partite, fatte in questa maniera, ci devono portare entusiasmo. Anche in chi gioca di meno. La prendo come una grande serata nonostante non abbiamo passato il turno“.

Marcandalli? “Oggi è venuto a casa sua, quindi qualcuno ha visto. Io sono il suo allenatore e quindi faccio il tifo per lui. Però qualcosa ho visto nella mia vita e dico che lui è un bel cavallo di razza. E’ un ragazzo da undici, di un’educazione infinita. Un ragazzo buono, silenzioso, però anche di compagnia. Come caratteristiche da giocatore ha un’accelerazione che se ne vedono pochi. Deve stare con i piedi per terra perché la strada è lunga. Tanti giovani si fanno vedere e poi si perdono. E’ un ragazzo giusto. Non deve avere fretta, se continua così il futuro è quello lì”.

Melegoni? “Può fare l’esterno, il trequarti e la mezzala. Può fare tanti ruoli“.

L’incontro con Gilardino? “Ho visto Gila, l’ho salutato prima. In panchina l’ho visto”.

Foto: twitter Reggiana