Nesta: “Non mollo, devo fare di tutto per cambiare la situazione. Serve coraggio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lecce: “Siamo andati sotto subito, è stato un passo indietro importante rispetto alle altre partite. Siamo stati inferiori. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Non dobbiamo spaventarci, la classifica è quella che è, ma non possiamo essere frenetici o spaventarci. Dobbiamo stare tranquilli”.

Alessandro Nesta non è rimasto soddisfatto soprattutto dell’atteggiamento che la sua squadra ha messo in campo. “Mi rimprovero tante cose, ho le mie colpe. Non mi aspettavo l’approccio di oggi, magari mi è sfuggito qualcosa”.

E poi ha concluso sulla fiducia della società e il momento delicato: “Non mollo, vivo questo mestiere con tranquillità. Se mi tengono devo fare di tutto per cambiare la situazione. Serve coraggio”.

Foto: Instagram Monza