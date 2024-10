Nesta: “Maldini? Per dire che è da Nazionale deve fare almeno 15 partite, deve restare su questo livello”

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dell’importanza vitale del match tra il suo Monza che affronterà in trasferta l’Hellas Verona lunedì sera.

“Dipenderà tutto da noi. Abbiamo avuto tanti infortuni e un calendario difficile. La squadra ha le capacità per fare bene e speriamo di cominciare a fare punti. Il nostro campionato è già iniziato, la classifica è quella. Bisogna arrivare il prima possibile alla vittoria per ritrovare un entusiasmo migliore”.

Djuric e Maldini: “Per uno come Djuric bisogna crossare di più avendo uno come lui con quelle caratteristiche li davanti. E’ un’arma che dobbiamo sfruttare maggiormente. Daniel Maldini dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Ma per dire che è da nazionale per me deve fare almeno 15 partite. Adesso deve essere bravo a rimanere su questo livello. L’importanza dei singoli? Ogni giocatore ha le proprie qualità e i propri difetti. Personalmente ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. Si può migliorare in tutto, ma ognuno deve accettare i propri limiti e essere orgoglioso dei propri pregi”.

Situazione Turati: “Turati ha avuto un problema, si è rotto un dito. Oggi il primo portiere del Monza è lui anche perchè non credo nel dualismo in porta. Pizzignacco è un grande profilo e diventerà fortissimo ma non voglio creare confusione in un ruolo così delicato. Abbiamo recuperato Gagliardini, Vignato e Turati ma hanno pochi allenamenti sulle gambe. Sensi e Birindelli invece sono ancora out”.

Foto: Instagram Monza