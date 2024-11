Nesta: “Lesione parziale al bicipite per Pessina. Forse ritroviamo Sensi”

Brutte notizie per il Monza e i suoi tifosi. In conferenza stampa Nesta ha svelato che Pessina sarà lontano dai campi per una lesione parziale al bicipite femorale. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio per una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. Sarà un pò lunga, ci vorrà tempo. Forse rimettiamo dentro Stefano Sensi. Forson invece è rientrato mentre per Ciurria il percorso di recupero sarà più lungo. Maldini? Maldini è rientrato bene dopo gli impegni con l’Italia, ci aspettiamo qualche gol da lui. Almeno 7-8″.

Sulla gara contro il Torino: Abbiamo riflettuto sulle ultime partite e soprattutto capire come migliorare le nostre prestazioni. Dobbiamo fare gol e massimizzare le occasioni che costruiamo. “La difesa a quattro è sicuramente un buon piano B. Abbiamo provato il centrocampo a tre ed era andata bene ma subito dopo si è fatto male Pessina. I punti si fanno nelle due aree di rigore, noi dobbiamo esser forti lì. Siamo ultimi e dobbiamo far meglio”.

Su Petagna: “Petagna è un giocatore importante ed è stato pagato tanto dal Monza. Per forza ci darà una mano da qui in avanti. Emergenza a centrocampo? Bianco con l’Under 21 ha avuto un affaticamento ma è a disposizione. Poi ci sono Valoti e Colombo che salirà dalla Primavera”.

Foto: Instagram Monza