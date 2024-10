Nesta: “Lavoriamo sempre per vincere. L’attesa è stata lunga, le vittorie sbloccano tutto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Verona: “Noi lavoriamo per vincere. Non abbiamo mai vinto in questa stagione prima di oggi e quindi l’attesa è stata lunga. Siamo tutti molto contenti”

L’allenatore del Monza ha poi continuato: “Per stasera in settimana abbiamo preparato gli attacchi tra terzino e centrale con Mota. Volevamo attrarli al centro, poi, per trovare Caprari. È stato un fattore anche Djuric che con le sue spizzate è importantissimo. Difesa? Sappiamo che se noi riusciamo a pressare con le punte diamo una mano alla difesa. Sui duelli secchi, poi,i nostri sono fortissimi“.

Sulla questione rigori: “Io ho parlato anche con gli arbitri alla riunione. Per me si danno troppi rigori. Ormai fare il difensore è difficilissimo perché devi saltare e marcare con le braccia dietro al corpo. Non vanno bene 6-7 rigori a domenica. Comunque non è una critica agli arbitri ma al regolamento“.

Infine, sul futuro:: “Le vittorie sbloccano tutto. Perdere o pareggiare ti blocca un po’. Quando vinci è tutta un’altra cosa. Dobbiamo stringere un po’ i denti. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi anche quando abbiamo perso perché hanno sempre dato tutto“.

Foto: Instagram Monza