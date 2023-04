Nesta: “Inter più forte del Milan. Ma se Leao parte è imprendibile”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato a SportWeek in merito all’imminente derby di Milano in Champions, ricordando quello del 2003.

Queste le sue parole: “La prima immagine che mi torna in mente di quei due derby? Io che corro ad abbracciare Abbiati dopo la parata su Kallon, all’ultimo minuto della partita di ritorno. Ci aveva salvato la vita. Due partite che infiammarono una città e per una settimana trasformarono, in qualche caso stravolsero, abitudini, atteggiamenti e addirittura, in qualche caso, i lineamenti dei protagonisti”.

Che derby aspettarsi il 10 e 16 maggio? “Non credo bellissimi, perché le due squadre si temono. Si studieranno, staranno un po’ piatte. L’Inter starà più bassa per limitare Leao, perché se quello parte, ti sfonda. Ci vorrà un episodio per stapparle”.

Cosa deve temere il Milan dell’Inter e viceversa? “Per me l’Inter ha una rosa superiore, perché più profonda, e i cinque cambi concessi oggi potranno incidere molto. D’altra parte, il Milan è più squadra, ha meno cali di tensione. Ai rossoneri viene naturale stare concentrati, agli avversari un po’ meno. E se l’Inter si distrae, la paga sempre, basti vedere i due gol presi in cinque minuti dal Benfica a Milano. Credo anche che il Milan abbia uno spirito di squadra fuori dal comune: la partita di ritorno giocata nei quarti a Napoli dimostra una compattezza molto importante”.

Foto: Instagram Nesta