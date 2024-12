Nesta: “Galliani mi è sempre vicino, se prenderà un’altra decisione lo abbraccerò ugualmente”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Udinese: “Pensavo di avere una classifica migliore perchè strada facendo ho visto crescere bene la squadra. Ma in questa situazione dobbiamo anche spaerci stare, con coraggio cercando di uscirne. Io ho coraggio. Poi c’è la società che prenderà la sua decisione. Il dottor Galliani mi è sempre vicino, poi se prenderà un’altra decisione lo abbraccerò ugualmente. Ma io venderò la pelle carissima”.

Foto: Instagram Monza