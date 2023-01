Nesta e le notti romane: “Che ricordi il derby, era un incubo”

L’ex difensore Alessandro Nesta ha vestito, tra le tante, anche la maglia della Lazio. Intervistato dai canali ufficiali della Serie A, l’ex calciatore biancoceleste ha ricordato il clima che si respirava intorno al derby capitolino: “Per noi giocatori romani quando c’era il derby era un incubo. Io, Totti e De Rossi nella Roma. Da quando sono entrato nell’accademia della Lazio a 8 anni, da quel giorno in testa c’è sempre il derby me lo ripetevo in continuazione. Lo sentivi fin da piccolo e da grande è una cosa che ti rimane nel cervello. Ricordo che quando dovevo giocarlo con la Lazio non dormivo la notte, quando c’era quello tra Milan e Inter invece dormivo bene, sereno”.

