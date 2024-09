Nesta: “Dovevamo essere più attenti nel finale. Maldini ha grandi colpi”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 con la Fiorentina, dopo ave sfiorato la prima vittoria da allenatore in massima serie.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo potevamo fare un po’ meglio, abbiamo fatto tre azioni facendo due gol e un palo. Nel secondo tempo dovevamo avere più personalità nel tenere palla, abbiamo un po’ rinunciato a giocare. Però bisogna tenere più palla, sennò ti schiacciano dietro”.

Grandi colpi anche oggi per Daniel Maldini, cosa si aspetta? “Ha dei colpi folli, ha delle intuizioni da livello altissimo. Deve stare dentro la partita più tempo nelle due fasi”.

Cosa manca ancora? “Dobbiamo crescere fisicamente, abbiamo qualche giocatore che deve arrivare ad un livello superiore. Dobbiamo avere più il pallino del gioco, non dobbiamo stare tutto il secondo tempo nella nostra area di rigore. La condizione non è ancora al top, i fattori possono essere tanti ma l’obiettivo nostro deve essere avere più palla e tirare maggiormente in porta”.

Si aspettava qualcosa in più dal mercato? “Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, alcuni giocatori sono arrivati altri no. A volte ci sono opportunità che porti a casa, altre volte no. Sono contento del gruppo, non mi lamento mai e sto in un grande club e vado avanti”.

Foto: sito Monza