Nesta: “Dobbiamo iniziare a fare qualche colpo, altrimenti è un casino”

Poi ha proseguito: “Abbiamo passato una settimana pesante, la sconfitta di Lecce ci ha ammazzato un po’ sia per il risultato che per la prestazione. A fine primo tempo ho detto di non mollare, perché sapevo che la Juventus ci avrebbe concesso ancora qualche occasione. Dobbiamo essere quelli di questa sera, con lo stesso coraggio e questa mentalità. Non voglio rivedere l’atteggiamento di Lecce, dove abbiamo steccato. Non dobbiamo mai perdere questo, altrimenti diamo l’impressione che non ci siamo”.